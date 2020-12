Goereese vissersvloot worstelt verder, maar zonder de GO-9

Een grote schade aan de motor zorgde ervoor dat de broers Sjors en Gert Groenendijk een belangrijke beslissing moesten nemen over hun toekomst als Goereese vissermannen. Doen we een nieuwe investering in het schip of stoppen we ermee? Het werd het laatste. “De toekomst zag er niet rooskleurig uit.”

Sjors (58) was zestien toen hij begon als visser. Inmiddels zijn we tweeënveertig jaar verder. Het besluit valt hem dan ook zichtbaar nog zwaar.

"We hadden het heel goed in de tijd van de puls. Maar toen ons die techniek werd afgenomen werden we jaren terug in de tijd geworpen. Dat motiveert niet. Je bent toch veel van huis en het werk is zwaar. En dan is er ook nog de Brexit, die ons hard zou raken."



Modernste schip van Engeland

De broers hebben de GO-9 verkocht aan een Engelse partij. Hij is in de binnenhaven in Stellendam helemaal opgeknapt en gemoderniseerd en vertrekt binnenkort. "We varen hem er zelf naartoe. Een laatste vaart. Het wordt denk ik het modernste schip van heel Groot-Brittannië."

De GO-9 gaat verder onder de naam PZ-99. Waar de ‘GO’ voor Goeree staat, horen de nieuwe letters PZ bij de haven van Penzance, een klein vissersplaatsje in het zuidwestelijke puntje van Engeland.

Tekst gaat verder onder de foto



Sjors kijkt trots naar hoe mooi ‘hun schip’ na de opknapbeurt is geworden. “Ik hoop heel erg op een mooi, succesvol tweede leven voor dit schip. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat niemand in Nederland er interesse in had.”

Tekst gaat verder onder de video



Verouderde vloot

Als hij het over de pulstechniek met de stroomstootjes heeft, wordt Groenendijk opnieuw kwaad. "Ons bedrijf was gelijk tussen de twee en drie miljoen euro minder waard. We hadden veel meer en veel eerder als een eenheid van ons moeten laten horen!"

Het heeft er volgens hem ook voor gezorgd dat de vloot nu verouderd is en er ook geen zicht meer is op groei. "Met de puls hadden de vissers mogelijkheden gehad om te investeren in nieuwe schepen en technieken. Dat is ons allemaal afgepakt."



Maar de visserij blijft trekken en hij hoopt dan ook op een betere toekomst van de collega’s die nog wel de zee op gaan. "De Goereese vloot krimpt heel hard. Vroeger lagen de schepen hier op vrijdag rijendik. Dan had je zo vijftig schepen in de haven. Nu tellen we er misschien tien."

Rustiger leven

Dat de broers een punt hebben gezet achter het leven als visserman en zich niet meer druk hoeven te maken om ontwikkelingen rondom de Brexit, windmolenparken op zee en andere regelgeving, geeft veel rust.

"Ik merk nu ik thuis ben pas voor hoeveel spanning het allemaal heeft gezorgd. Je staat ermee op en gaat ermee slapen. Het gaat je tegenstaan. Ik heb nu een rustiger leven. Maar eens een visserman, altijd een visserman. Het is toch een groot deel van je leven geweest."