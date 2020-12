FNV: 'Twee keer afvragen of vrachtverkeer naar Engeland nu slim is'

"De risico's op dit moment zijn zo groot. Zolang daar onduidelijkheid over is, ook over de risico's die ze lopen, zou ik me twee keer afvragen of we dat zouden moeten doen en of het wel slim is."

De veerboten vanuit Engeland naar Hoek van Holland en Europoort nemen tot 1 januari geen passagiers meer mee. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam nam dat besluit zondagavond op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Vliegverkeer is ook niet mogelijk, net als reizen via de Kanaaltunnel.



De Britse minister van transport verwacht dat het een chaos wordt in de Britse havens. Ook Dijkhuizen ziet problemen. "De chaos is heel groot. De Brexitrisico's hebben er al voor gezorgd dat er meer vrachtverkeer gaande is, omdat iedereen een buffer wil slaan. Als dan ook nog blijkt dat straks het transportverkeer uiteindelijk ook niet kan rijden, brengt dat chaos mee."

'Zeer onzeker'

Nederland is een van de grootste exporteurs naar Groot-Brittannië. Bij FNV hebben al meerdere chauffeurs aangeklopt over de lange wachttijden en de onzekerheid die momenteel heerst. "'Moeten wij er nog naartoe gaan?', vragen zij zich af. "Als het vanuit Groot-Brittannië al lukt om terug naar Nederland te gaan, dan heb je ook de vraag of je nog wel naar Groot-Brittannië moet gaan. Dat is zeer onzeker. Zolang niet duidelijk is hoe regeringen in Europa bijvoorbeeld daarmee omgaan, is het een grote vraag of je moet gaan."

Dijkhuizen verwijst naar de vracht die chauffeurs bij zich hebben. "Als ze ergens stranden en ze hebben levensmiddelen in hun wagen zitten, dan is het ook niet bevorderlijk als dat moet blijven staan."



'Ik zie het niet zitten'

Een vrachtwagenchauffeur in de haven van Hoek van Holland is maandagochtend blij dat hij daar enkel een vracht hoeft op te halen die straks van een schip vanuit Engeland komt. "We zouden eigenlijk morgenavond nog met een lading naar de overkant gaan, maar we zitten hard te twijfelen of dat wel door moet gaan", laat hij weten op Radio Rijnmond. "Ik zie het zelf als ik eerlijk ben niet zitten. We willen kerst ook thuis vieren."