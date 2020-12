Dertig man en dj vieren feest in woning Rotterdam-Delfshaven

Zo'n dertig mensen waren in de nacht van zondag op maandag aanwezig bij een illegaal feest in een huis in Rotterdam-Delfshaven. Het was de tweede keer in één weekend dat de politie bij het adres aan de Galvanistraat langsging vanwege een feest.

Omwonenden klaagden over geluidsoverlast van harde muziek. Toen agenten binnenkwamen, zagen ze in de met ballonnen versierde woning zo'n dertig mensen, een dj met apparatuur, veel alcoholische versnaperingen en lachgas.

"Niemand voelde zich verantwoordelijk en de verklaring was 'We zijn corona zat'", melden agenten van bureau Delfshaven op Instagram. De dj-apparatuur is in beslag genomen. Voor zover bekend is niemand aangehouden.

Afgelopen vrijdag was het ook al raak in hetzelfde huis. Ook toen was er een feestje aan de gang.



