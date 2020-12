Radio Rijnmond op 45 toeren: de Allerlaatste-Kans-Week!

In de dagen voor kerst krijgen 100 singles, die het afgelopen jaar niet gedraaid zijn in het vinyluur op Radio Rijnmond, nog één kans. Een allerlaatste kans. Vandaag de eerste 25. Doe je mee? Kies dan een single uit onze platenkoffer en luister straks tussen 18 en 19 uur. Wordt het Phil Collins of Henny Vrienten? Maria McKee of the Drifters? Kool & the Gang of Randy Newman? Elke dag stopt Reint Jan Potze 25 singles in zijn koffertje. Welke plaat haal jij eruit? Waarom juist die? Voor wie? Heb je een speciale boodschap? Of een mooie herinnering?