Ernst Kuipers: 'Hoe besmettelijker het virus, des te langer moet je maatregelen aanhouden'

De ontdekte variant van het coronavirus in Engeland kan betekenen dat de coronamaatregelen in Nederland langer duren. Dat zegt Ernst Kuipers van het Erasmus MC én voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Het is geen gunstig bericht uit Engeland", zegt hij maandagochtend op Radio Rijnmond.

Volgens de eerste onderzoeken worden mensen niet zieker van deze variant, maar springt deze vorm wel makkelijker over. "Hoe besmettelijker het virus is, des te langer moet je maatregelen aanhouden om hetzelfde resultaat te bereiken", zegt Kuipers.

Vaccin

De nieuwe variant gooit niet het vaccinatieprogramma in de war, zegt Kuipers. "De oorspronkelijke variant uit Wuhan was ook al gemuteerd. Het vaccin werkt een afweerreactie op, op verschillende onderdelen van het virus. Als één van die deeltjes verandert, wordt het overall nog niet belemmerd."

Het vaccin van Pfizer wordt naar alle waarschijnlijkheid maandag goedgekeurd. De beperkende factor in het vaccineren blijft de beschikbaarheid van het vaccin. Het is namelijk niet zo dat er in één klap genoeg is om alle Nederlanders in te enten.

Het Erasmus MC heeft zich in ieder geval, net als andere regionale ziekenhuizen, al voorbereid voor vaccinatieprogramma's voor het personeel voor als het vaccin wordt goedgekeurd. "Het betekent ook dat je dan in 2021 heel geleidelijk zicht hebt op minder covid-patiënten. Dat is iets waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Dan kunnen regels versoepeld worden."

Groot verschil met prognose half oktober

Voor nu liggen in de ziekenhuizen in Zuid-West-Nederland nog driehonderd patiënten met corona. Zo'n 85 van hen liggen op de intensive care. "Sinds de maatregelen half oktober zagen we begin november geleidelijk een daling. Het leek erop dat we op 31 december van dit jaar zo'n duizend patiënten zouden hebben in de Nederlandse ziekenhuizen, maar daar zit nu een knik in. Er worden 2000 tot 2500 patiënten verwacht; misschien nog wel meer. Dat is echt een groot verschil."

De drukte rondom Black Friday lijkt daar zeker een rol in te hebben gespeeld, zegt Kuipers. "Je ziet dat niet exact een week later terug, maar een deel van de stijging heeft ongetwijfeld met die periode te maken."