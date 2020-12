Voormalig Rotterdamse politiebaas Jan Blaauw (92) overleden

Jan Blaauw kreeg het zelf met de paplepel ingegoten. Vader Johannes Albertus Blaauw was agent in Groningen en rijksveldwachter te Drenthe. "Ik heb altijd van kinds af aan politieman willen worden. Mijn vader was mijn grote voorbeeld. Ik was sowieso onder de indruk van het uniform", zei hij twee jaar geleden tegen Rijnmond.

Blaauw kreeg in 1949 nog een wijze raad van zijn vader. "Er waren twee vacatures, in Rotterdam en Amsterdam. Ik hoor het mijn dierbare vader nog zeggen: het is jouw keus, maar je moet nooit naar Amsterdam gaan. Het werd Rotterdam en daar heb ik nooit spijt van gehad."



Haagseveer

Zoon Hans (50) had weer Jan Blaauw als voorbeeld. "Ik ging als kind met hem mee. Op zaterdag bijvoorbeeld, naar het bureau aan het Haagseveer. Ik ging in 1992 bij de politie eerst in Rotterdam en nu bij de Haagse politie-eenheid. Mijn vader ziet zichzelf als diender en dat heb ik ook zo meegekregen van hem: je bent boevenvanger én hulpverlener."

Ook kleinzoon Jordy is inmiddels in zijn voetsporen getreden. Hij is begin februari beëdigd, in het bijzijn van zijn opa.



Jan Blaauw was allang met pensioen, maar was nog altijd bezig met politiewerk. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan. In een daarvan pleitte hij 'De Twee van Putten' vrij, wat later ook daadwerkelijk is gebeurd.



Verslaggever Ingrid Smits sprak in 2014 uitgebreid met Jan Blaauw. Het interview is hieronder te horen.