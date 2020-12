Tuinierende tbs’er vergeet snoeischaar en stanleymes, maar beveiliging slaat niet aan

Na de gewelddadige ontsnapping van twee gedetineerden vanuit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, in maart van dit jaar, werd de beveiliging opgeschroefd. Toch kwamen begin november een snoeischaar en stanleymes ongezien langs de scanner van de instelling. De leiding van de Kijvelanden neemt het voorval hoog op.

Het tuingereedschap was eigendom van een veroordeelde tbs'er, die overdag buiten de kliniek bij een groenvoorziening werkt. Na zijn werk had hij per ongeluk het mes en de schaar meegenomen. Toen de man zelf de spullen in zijn tas ontdekte, heeft hij direct een medewerker van de kliniek geïnformeerd.

Fivoor, de koepel waaronder de Kijvelanden valt, zegt dat de schaar en het mes hadden moeten worden ontdekt. Op het display van de scan zouden beide voorwerpen gezien moeten worden.

"Het is menselijk falen", zegt een woordvoerder. "De betrokken medewerker is er ook van onder de indruk. De leiding van de Kijvelanden zit er mee in de maag. Het is duidelijk dat het personeel nog beter moet worden getraind."