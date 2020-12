Jan Everse te gast in FC Rijnmond

FC Rijnmond in een eerdere editie met Jan Everse als gast. (Archieffoto)

Jan Everse is te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Samen met presentator Bart Nolles, analyticus Geert den Ouden en verslaggever Sinclair Bischop nemen zij het voetbalweekend voor je door.

Zo bespreken de heren het verlies van Feyenoord tegen Vitesse. Ondanks de 1-0 nederlaag kreeg de ploeg van Dick Advocaat kans op kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Was het pech? Of een gesprek aan kwaliteit?

Het was sowieso een ongelukkig weekend voor al de betaald voetbalclubs uit onze regio. Sparta was op eigen veld niet opgewassen tegen FC Groningen (2-3), Excelsior verloor nipt van koploper Cambuur (1-0) en FC Dordrecht ging in Maastricht onderuit tegen MVV.

Natuurlijk wordt er ook alweer vooruitgeblikt op het midweekse programma. Dinsdag wacht voor Sparta de uitwedstrijd tegen FC Twente en Feyenoord neemt het een dag later in eigen huis op tegen SC Heerenveen. Beide wedstrijden zijn uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

FC Rijnmond begint maandag om 17:15 uur en is live te volgen via dit bericht, TV Rijnmond, de Rijnmond App en YouTube Live.