Nog eens zes aanhoudingen voor bedreiging docent Emmauscollege

De politie heeft de afgelopen periode nog eens zes verdachten aangehouden voor opruiing en bedreiging van een docent van het Emmauscollege in Rotterdam. Het totaal aantal aangehouden verdachten komt daarmee op negen personen.

Het gaat in totaal om twee vrouwen en zeven mannen. Zij zijn allemaal tussen de 13 en 24 jaar oud. Het zestal is gehoord door recherche en heengezonden. Ze blijven wel verdachten.

Het onderzoek van de politie is nu afgerond. De officier van justitie gaat de resultaten hiervan bestuderen en neemt een vervolgbeslissing.

Aan de docent werden begin november bedreigingen geuit, naar aanleiding van een spotprent. Het is een afbeelding van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. De winnende spotprent gaat over de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo.

Een foto van de spotprent in het lokaal van de leraar ging viraal op Instagram. De leraar werd hierdoor bedreigd. Er werd geen enkele leerling geschorst, omdat de school niet weet wie de foto online heeft gezet.



De docent zat na de bedreiging ondergedoken. De spotprent is inmiddels verwijderd.