Reizen van en naar Rotterdam met Flixbus vanuit Verenigd Koninkrijk niet mogelijk

Op de website van Flixbus leek het erop dat er nog steeds een busreis geboekt kon worden naar het Verenigd Koninkrijk, maar volgens Flixbus is dat een technische fout op de site. Een busticket kopen van of naar het Verenigd Koninkrijk is dus niet mogelijk.

Alle busreizen van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn namelijk door Flixbus geannuleerd. Reizigers die een busrit hadden geboekt, krijgen hun geld terug. Flixbus heeft zondagochtend al de reizen gecanceld. Het vervoersbedrijf meldt dat het de adviezen van de Britse en Nederlandse autoriteiten volgt. "We bekijken de situatie per 48 uur aan", zegt de woordvoerder van Flixbus.

Vanwege een opgedoken gemuteerde en besmettelijke variant van het coronavirus is het reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk vrijwel niet meer mogelijk. Zo is de Kanaaltunnel dicht en is de haven van Dover afgesloten.