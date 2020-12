Podcast Rijnmond: 'Op lange termijn heeft Feyenoord meer aan deze nederlaag in Arnhem dan aan gelijkspel tegen Heracles'

In Podcast Rijnmond heerste maandag ondanks de nederlagen van onze regionale betaald voetbalclubs toch optimisme. Over de kansenregen van Feyenoord in Arnhem bij Vitesse (1-0) én de goede wedstrijd op het Kasteel tussen Sparta en FC Groningen (2-3).

"Ik denk dat Feyenoord op lange termijn meer heeft aan deze nederlaag in Arnhem dan aan een gelijkspel tegen Heracles", zegt chef sport Ruud van Os, die doelt op het bloedeloze 0-0 gelijkspel van de Rotterdammers eerder deze maand. "Ik heb tegen Vitesse echt genoten van Feyenoord in de tweede helft."

Sinclair Bischop: "Ja, maar dan wel de laatste 25 minuten. Die waren fantastisch, toen ze opportunistischer gingen voetballen. De eerste helft was slecht."

Van Os en Bischop vonden de nederlaag van Feyenoord in het GelreDome onnodig. "Feyenoord is onder Dick Advocaat tien keer achter gekomen, dan kwam het vaak goed met een gelijkspel of overwinning, nu dan de eerste nederlaag. Het was onnodig, met al die grote kansen in de tweede helft."

5-3-2 opstelling

Feyenoord startte tegen Vitesse in een 5-3-2 opstelling. "Dat begreep ik wel, maar Feyenoord had in de eerste helft nul intentie om te voetballen. Elke bal werd naar voren geschoten in de hoop dat er iets mee gedaan werd. Dat lukte voor geen meter. Ze speelden slordig en zelfs laconiek verdedigend. Vitesse was beter, na de achterstand ging het beter bij Feyenoord."

Nicolai Jørgensen slaagde er ook in Arnhem niet in om te scoren. "Maar hij speelde wel goed", zegt Van Os. "En ik vond het heerlijk om Eric Botteghin goed bezig te zien, ook aanvallend. Ik zat op het puntje van mijn stoel en te wachten op een doelpunt van Feyenoord. Die goal kwam niet helaas."

Sparta

In Podcast Rijnmond ging het ook uitgebreid over Sparta, dat zaterdag verloor van FC Groningen (2-3) maar wel prima voor de dag kwam en 'gewoon' negende staat in de eredivisie. "Het was echt een heel leuke wedstrijd", aldus Van Os.

"Ik heb niet de illusie dat Sparta alle wedstrijden wint. Als Spartaan ben je gewend aan nederlagen, dus lig ik ook niet wakker van een nederlaag tegen Groningen. Maar er had iets meer ingezeten bij Sparta", vond Van Os, die genoot van Wouter Burger. "Hij is klaar voor een basisplaats, ten koste van Sven Mijnans of Bryan Smeets."

Normaal gesproken praten wij op dinsdag in Podcast Sparta over de verrichtingen van de club. Vanwege de wedstrijd dinsdag in Enschede bij FC Twente, schuift de podcast eenmalig een dagje op, naar woensdag.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl