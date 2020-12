Onzekere chauffeurs willen met kerst thuis zijn: 'Ik ga echt niet meer naar Engeland'

Onrust onder Nederlandse en Engelse vrachtwagenchauffeurs. Er zijn steeds minder reizen mogelijk tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk vanwege de nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus in Engeland. "Ik ben nu net in Holland aangekomen, ik wil echt met kerst weer thuis zijn", zegt een Ierse vrachtwagenchauffeur.

Met de aanstaande Brexit zitten de veerboten stampvol met vrachtwagens. Engeland lijkt aan het hamsteren, maar niet alle vrachtwagenchauffeurs zitten nu te wachten op die extra vracht. "Uiteraard zijn we blij met al het werk, maar ik ga mijn collega morgen echt niet meer naar Engeland sturen. Ik vrees dat hij dan niet meer terug kan komen", zegt Erik Groot van het gelijknamige vrachtwagenbedrijf.

Kijk hier naar de situatie van vrachtwagenchauffeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk maandagmorgen arriveerden in Hoek van Holland. De tekst gaat verder onder de video:

Sinds bekend is geworden dat er een nieuwe mutatie van het coronavirus is uitgebroken in Engeland, zijn alle inkomende passagiersverbindingen vanuit Engeland verboden. Zo kun je niet meer als passagier met het vliegtuig, trein, bus of auto vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Alleen vrachtverkeer is op dit moment nog toegestaan.

In Frankrijk is naast het passagiersvervoer ook het vrachtverkeer verboden. "Als ze dat straks ook hier in Nederland en Engeland gaan doen, dan weet ik zeker dat ik niet meer thuis kom. Ik blijf lekker in Nederland, ik rijd liever naar Portugal", zegt een vrachtwagenchauffeur uit Rotterdam.