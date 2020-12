CDA Barendrecht: Luid de kerkklokken tijdens de jaarwisseling

Kerken zouden tijdens de jaarwisseling massaal de klokken moeten luiden. Op die manier kan voorkomen worden dat het nieuwe jaar in stilte begint, zegt het CDA in Barendrecht.

Normaal barst om 00:00 uur het vuurwerk los, maar dit jaar geldt er een verbod. Het CDA wil echter niet dat het nieuwe jaar in stilte begint. De partij plaatst op internet een oproep om in heel het land de klokken te laten luiden.

"Het kost niets en het effect is niet in waarde uit te drukken", zegt de partij over de actie. "Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. Kerkklokken worden ook gezien als teken van hoop. Een mooi begin van het nieuwe jaar."