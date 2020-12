Henk Fraser: 'Wij willen af van het imago dat iedereen Sparta maar leuk vindt'

"Wij willen af van het imago dat iedereen Sparta maar leuk vindt. Dat is in de sport en in het voetbal niet goed. Dan houdt niemand rekening met je." Dat zegt Henk Fraser, trainer van Sparta, in aanloop naar de laatste wedstrijd van 2020, uit bij FC Twente.

Na een goede serie wedstrijden verloor Sparta afgelopen weekend weer eens, van FC Groningen (2-3), de club die knap vijfde staat in de eredivisie. FC Twente is, vindt Fraser, wel vergelijkbaar met de Groningers. "Zij doen het ook uitstekend, daar hebben wij een zware dobber aan."

Maar andersom moet Sparta voor FC Twente ook een zware dobber worden. "Ik wil een strijdbaar Sparta zien, tot het einde. Dat zag je ook tegen AZ (van 0-4 naar 4-4, red.) en FC Groningen. Ook na de 1-3, je zag de spelers hun rug rechtten. Zo willen wij Sparta graag zien. Dat past bij ons, ook bij de staf."

Wijzigingen in basis

Fraser wilde weinig kwijt over mogelijke wijzigingen voor het duel met Twente. "We hebben wel met wat pijntjes te maken, we gaan even kijken na het medisch overleg", blijft de trainer van Sparta op de vlakte.

Het lijkt er echter op dat Wouter Burger, die goed inviel tegen FC Groningen en ook scoorde, in de basis begint tegen FC Twente. Sven Mijnans start op de bank. Ook lonkt een basisplek voor Mario Engels, ten koste van Bryan Smeets.

Harroui

Of Abdou Harroui in 2021 nog lang bij Sparta speelt is de vraag. Hij stond eerder dit jaar al in de belangstelling van FC Groningen, en ook nu trekken clubs aan de middenvelder. Sparta houdt hem bewust even in de luwte. "Ik begrijp wel dat jullie hem willen spreken, hij is een belangrijke pion. Maar Sparta is meer dan Appie."

"We willen rust houden in het team en in de ploeg. Ik heb het gevoel dat hij het naar zijn zin heeft. Henk (Van Stee, red.) doet er alles aan om hem te behouden. Niet op de langere termijn, dat lukt niet, maar wel voor de tweede seizoenshelft."

Over het algemeen kan Fraser sportief niet ontevreden zijn over het voetbaljaar 2020. "Maar tevredenheid leidt ook tot rust, dat is niet goed in de sport. We zijn niet ontevreden, maar zijn er nog lang niet. We ontwikkelen ons, ook voetballend."

FC Twente - Sparta begint dinsdag om 21.00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.

(video volgt later)