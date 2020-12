'Explosie aan gedumpte dieren voor de kerst'

Cavia’s met kooi naast een vuilcontainer, of katten in een draagmandje langs de kant van de weg: veel baasjes dumpen nog steeds hun dieren. Terwijl er volgens de Dierenbescherming genoeg opvangcentra en online platforms zijn waar je beesten kunt aanbieden.

Afgelopen week zijn er alleen al in het Knaagspoor in Ridderkerk veertien konijnen gedumpt. Opvallend is dat het veel Vlaamse reuzen en erg jonge konijnen zijn.



Ook zijn er in Ridderkerk twee geiten zonder oormerk aangetroffen. De eigenaar van een geit is zonder oormerk niet te traceren. Inmiddels heeft de Dierenbescherming een goed onderkomen gevonden voor de bok en de geit.

"Het kan altijd dat er afstand gedaan moet worden van huisdieren", zegt de Dierenbescherming, "maar neem dan vooraf contact op met ons. Wij kunnen adviseren en een opvangcentrum kan een goed tussenstation zijn naar een nieuw baasje. Dat geeft toch een veel beter gevoel dan dumpen?!"