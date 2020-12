Sparta-verdediger Bart Vriends kijkt uit naar duels met Danilo: 'Aanpakken en goed communiceren'

Bart Vriends kijkt uit naar de confrontatie met FC Twente, en dan met name naar de duels met Danilo. Hij is momenteel met elf goals topscorer in de eredivisie. "Ik heb meer met dit soort types dan met statische spitsen", zegt de verdediger van Sparta.

"Grote, sterke en statische spitsen vind ik vaak lastiger dan gasten waarbij je heel geconcentreerd moet zijn. Danilo is snel en heel beweeglijk. Hij heeft veel creativiteit. Dat wordt aanpakken, goed communiceren met de andere verdedigers, zodat we niet te veel ruimte weggeven waarin hij kan functioneren", vertelt Vriends.

Stabiel jaar

De verdediger is een vaste waarde in het elftal van trainer Henk Fraser. Is dit zijn beste jaar? "Waarschijnlijk wel... nou, weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel bijna alles meegedaan, wat dat betreft is dit mijn meest stabiele jaar. Maar ook 2018 was goed, dat ontloopt elkaar niet zo veel."

Fraser vindt dat Sparta af moet van het imago dat iedereen de club maar leuk vindt. Vriends begrijpt zijn trainer. "Zo'n club waar je makkelijk puntjes van afsnoept. Van een ploeg die op plek veertien of vijftien eindigt, naar een club waar het echt vervelend tegen spelen is. Die stap bedoelt hij. Daar zijn wij het als spelers mee eens. Om een stabielere eredivisieclub te worden, moeten we daarnaartoe groeien."

In gesprek met verslaggever Sinclair Bischop gaat het ook over de kerstboom die Vriends in huis heeft. Die boom heeft een nogal Kralings karakter.