Nieuw overleg bij ECT; acties voorbij

De gesprekken over een nieuwe cao bij containerterminal ECT worden hervat. Het personeel gaat dan weer aan de slag, meldt vakbond FNV Havens na overleg met de directie.

"ECT wil zelfs tussen kerst en oud & nieuw met ons praten", vertelt Niek Stam van FNV Havens maandagmiddag. Hij was even daarvoor op de Maasvlakte om het personeel toe te spreken.

De spanningen liepen eind vorige week hoog op toen het personeel hoorde dat de onderhandelingen over een nieuwe cao waren afgebroken. De directie zou de gesprekken hebben gestaakt, omdat vanwege de nieuwe coronamaatregelen fysiek overleg onmogelijk zou zijn.

Uitleg

De werknemers eisten daarop aan de begin van hun dienst dat de ECT-directie uitleg zou geven. Toen aan die eis geen gehoor werd gegeven, begon het personeel langzaamaanacties. Dat hield in dat er minder containers werden verwerkt.

De directie van ECT bevestigt de toezeggingen in een brief en omschrijft daarin nogmaals welk gevoel ze aan de acties heeft overgehouden. "De voor ECT onbegrijpelijke stemmingmakerij van vakbonden vanaf de eerste dag van de onderhandelingen en haar pleidooi om te komen tot een reactie van de werkvloer voordat partijen goed en wel zijn begonnen met de cao-onderhandelingen, levert geen enkele bijdrage tot constructieve onderhandelingen. Het is wat ECT betreft vooral een voedingsbodem voor arbeidsonrust en roept op tot wilde acties die slecht zijn voor het bedrijf en haar medewerkers."