Jan Everse in FC Rijnmond: 'Feyenoord had op basis van de tweede helft moeten winnen van Vitesse'

Feyenoord verloor zondag voor het eerst in 14 maanden weer een wedstrijd in de competitie. Bij Vitesse kreeg de ploeg van trainer Dick Advocaat te weinig (1-0). Dat vond ook oud-speler Jan Everse. Hij zag een wedstrijd met twee gezichten. "De eerste helft was niet best. Heel matig en aanvallend onmachtig. Maar in de tweede helft hadden ze eigenlijk moeten winnen", doelt Everse op de vele Rotterdamse kansen.

Everse was wel kritisch op de defensie van Feyenoord, vooral ook bij de enige goal van de wedstrijd kort voor rust van Vitesse. Oussama Darfalou maakte die treffer. "Een fout van Marcos Senesi en Eric Botteghin. Senesi speelde heel slordig, vooral in de eerste helft. Hij deed dingen die wij niet van hem gewend zijn."

Geert den Ouden, oud-voetballer van Excelsior, kraakt Botteghin. Hij vindt de verdediger te traag en niet meer van het niveau van Feyenoord. "Maar Botteghin is nooit snel geweest", pareert Everse, die met de Braziliaan samenwerkte bij PEC Zwolle.

"Je moet niet verwachten dat hij Usain Bolt wordt op zijn 33ste. Ik ken zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Zijn tekortkomingen waren altijd zijn wendbaarheid en startsnelheid. Dat compenseert hij met zijn inzicht. Ik vond hem tegen Vitesse niet zo slecht", aldus Everse.

Mark Diemers

In FC Rijnmond werd ook gesproken over Mark Diemers, die afgelopen zomer werd binnengehaald door Feyenoord. Op hem is veel kritiek. "Fortuna is geen Feyenoord", zegt Everse. "Daar was hij de man, kon hij vrijuit spelen. Ik dacht ook; die moet je halen. Ik had echt een goed gevoel toen hij kwam. Maar Feyenoord draait niet, en hij niet. Het is alleen maar breed en terug, dat is een bepaalde angst."

Everse vervolgt: "Bryan Linssen vond ik ook altijd een prima speler. Als het niet loopt, ga je andere dingen doen. Maar je moet gewoon normale dingen blijven doen."

De naam van Graziano Pellè viel ook in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Natuurlijk ging het ook over Sparta, dat ondanks de nederlaag tegen FC Groningen gewoon knap in het linkerrijtje van de eredivisie staat.