'Kramers Boodschappenkarretje: 'een opsteker tijdens de feestdagen'.

En die opsteker bestaat uit een volle boodschappenwagen. De eerste die wel een duwtje in haar rug kan gebruiken is de 73-jarige mevrouw Woensdregt-Storm. Sander gaat naar haar huis in Vlaardingen om haar te verrassen.

Mevrouw Woensdregt-Storm heeft een vervelend jaar achter de rug. "Ik wilde de lift in lopen, gaat opeens de deur dicht en wordt mijn enkel geplet. Drie weken later werd m'n tweelingzus niet lekker. Na anderhalve week was ze dood. Ik mis haar heel erg".

En tot overmaat van ramp heeft mevrouw Woensdregt-Storm eind oktober ook haar hondje Nita in moeten laten slapen. "Wat een rotjaar. Ik ben heel eenzaam."

Kerstkransjes

Sander laat haar een boodschappenlijstje maken, ze mag uitkiezen wat ze wil. "Koffie, halfvolle koffiemelk, gehaktballen voor de magnetron, zalm voor de kerst, kerstkransjes, roomboter", somt mevrouw Woensdregt-Storm op.

Met twee volle boodschappentassen komt Sander terug. Hij heeft ook nog een extra verrassing: de Aldi in de buurt schenkt haar honderd euro aan boodschappenbonnen. "Kan je nog een keer terug voor nieuwe boodschappen!", zegt Sander tegen een stralende mevrouw Woensdregt-Storm.

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.