Groenexpert: Volkstuinen zijn populair én schaars

Volkstuinen zijn enorm populair, maar ook schaars. Ze verdwijnen regelmatig om plaats te maken voor asfalt en nieuwbouw. Of ze worden opgeofferd voor de uitbreiding van sportvelden, zoals de volkstuinen bij het Roel Langerakpark in Rotterdam.

"Eigenlijk zijn de volkstuintjes iets van vroegere tijden", zegt Huib Sneep, adviseur voor gemeenten en belangenorganisaties en vaste groenexpert bij Rijnmond. "Ze werden ingericht voor mensen die uit het platteland naar de stad kwamen als arbeiders. Daar konden ze hun gewoonten- zelf je groente en fruit verbouwen - voorzetten."

Tegenwoordig zijn de tuintjes vooral populair bij mensen uit de stad. "Vaak zijn het moestuinen, met bomen, struiken, groente en fruit. Een volkstuincomplex is tegenwoordig een soort park", legt Sneep uit.

Stedelingen met een appartement

Ze worden steeds populairder onder stedelingen omdat de stad steeds drukker wordt. "Mensen wonen vooral in appartementen en hebben geen tuin. Dan biedt zo'n volkstuintje uitkomst."

Volgens Sneep wordt de druk groot om de plekken waar de tuintjes staan vol te bouwen, maar gemeenten moeten eerst kijken of de aanleg van bijvoorbeeld een sportveld niet ergens anders kan. "Een sportveld is tegenwoordig gewoon asfalt met kunstgras erop. Dat kan ook het dak van een betonnen tunnel."

Als voorbeeld noemt hij het sportpark Willem-Alexander, op het tunneldak van de A4 bij Schiedam. Volgens hem moeten de gemeenten eerst kijken of dat soort plekken uitkomst bieden.

Lange wachttijden

Er zijn nu al zo weinig volkstuintjes dat er lange wachttijden zijn. "Er zijn tussen de dertig en veertuig volkstuincomplexen, daar kun je je voor opgeven en het is de vraag hoe lang het duurt voor je aan de beurt bent", zegt Sneep.

De tuinen kosten je zo'n 1000 tot 1500 euro per jaar. En voor tussen de vijf- en tien duizend euro heb je een bijbehorend huisje dat je in het weekend als recreatiewoning kunt gebruiken.

Rotterdam heeft naast de volkstuintjes ook schooltuinen. "De stad is koploper in heel Nederland. Schooltuinen zijn hier goed ontwikkeld en zijn onderdeel van het leerprogramma. Alle leerlingen komen eén of twee keer per jaar op zo'n schooltuin."

Volgens Sneep heeft de gemeente Rotterdam plannen om twintig hectare park toe te voegen aan de stad. "Daar is vier jaar tijd voor uitgetrokken. Of dat lukt is de vraag, want makkelijk is het niet en het kost veel geld. Je moet de grond aan een andere bestemming onttrekken en er iets anders voor in de plaats zetten."

In zo'n volkstuin is al heel veel natuur, zegt Sneep. "Er zijn bijzondere dieren te vinden, je hebt er een gratis complex met enorme diversiteit aan groen. Waarom zou je dat willen opdoeken om er een plastic veld voor in de plaats te leggen?

"Als je de hoeveelheid groen in de stad wil uitbreiden, dan moet je niet aan de volkstuintjes komen."