Sluiting woning en hoge boete: Dordrecht pakt bezit illegaal vuurwerk aan

Gemeente Dordrecht gaat illegaal vuurwerkbezit harder aanpakken. Als de openbare orde in het geding is, kan de burgemeester zelfs direct tot woningsluiting overgaan.

Op Sinterklaasavond deed de Dordtse politie nog een grote vuurwerkvangst. Ze namen na een tip 1350 nitraten en cobra's in beslag. Deze soorten vuurwerk zijn in Nederland verboden. [article:https:201826:Dordtse politie neemt illegaal vuurwerk in beslag]

Straffeloos inleveren

Dordtenaren en inwoners van de overige gemeenten in Zuid-Holland Zuid kunnen op maandag 28 december van 09.00 tot 16.00 uur straffeloos vuurwerk inleveren op de grote parkeerplaats van FC Dordrecht. Inleveren kan tot maximaal vijfentwintig kilo per persoon.