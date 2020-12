'Wat loop je nou te stoken?' Rotterdam promoot bewuster hout stoken

Bewust stoken is volgens de Rotterdamse wethouder Luchtkwaliteit Arno Bonte dus het devies. "Een open haard kan heel gezellig zijn, maar onbedoeld levert hij overlast op voor omwonenden." Als voorbeeld noemt hij rookontwikkeling op windstille of mistige dagen. Mensen met longklachten zijn daar extra gevoelig voor.

Longkanker

Longarts Hans in 't Veen van Franciscus Gasthuis en Vlietland stelt dat de nadelige effecten van hout stoken groter zijn dan luchtverontreiniging door auto's. "Het levert fijnstof en andere schadelijke stoffen op. Je kan er luchtwegklachten, longkanker en hart- en vaatziekten van krijgen."



Het Longfonds is blij met de aandacht die de gemeente Rotterdam vraagt voor de gezondheidsgevolgen van houtrook. "Zo’n 750.000 mensen met een longziekte geven aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Meer dan 20 procent van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof", zegt woordvoerder Herman Vijlbrief.

Plezier afnemen?

Terug naar wethouder Bonte. Wat mag er dan nog wel? "Ik wil niet iemands plezier afnemen. Maar je ziet dat mensen overlast hebben van stoken. En dat willen we voorkomen." Longarts In 't Veen vult aan. "Een pleziertje is een pleziertje als niemand daar last van heeft. En als we ons aanpassen, voorkomen we straks een algeheel stookverbod"