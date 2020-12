GGD Rotterdam Rijnmond bevestigt: 'We starten met vaccineren op 11 januari'

De GGD Rotterdam Rijnmond start op 11 januari met vaccineren tegen corona. Op die dag moet de vaccinatielocatie ingericht zijn. Waar die precies komt, is nog niet bekend. Deze week hoopt de GGD de laatste knopen door te hakken, laat een woordvoerder weten.

Maandag is het eerste van zes coronavaccins goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap. De Gezondheidsraad geeft naar verwachting op 24 december toestemming voor het gebruik van het vaccin van BioNtech/Pfizer de grootschalige vaccinaties in ons land.

Voor een juiste werking van dit vaccin zijn twee prikken nodig met een tussenpose van drie weken. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuners zijn als eersten aan de beurt.

Vanaf 4 januari krijgt deze eerste groep de uitnodiging voor de vaccinatie in de bus. Minister Hugo de Jonge verwacht dat driekwart van de eerste groep opkomt voor een vaccinatie. Volgens hem is iedereen van deze groep dan half maart ingeënt.

De Jonge verwacht op 6 januari advies van het EMA over een tweede vaccin van farmaceut Moderna. Hij hoopt dat de producent daarna snel kan leveren. Bewoners van verpleeghuizen, vergelijkbare kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in zo'n instelling kunnen dan ook nog in januari worden gevaccineerd, hoopt hij.