'Asscher moet aftreden', zegt PvdA-er Hoeksche Waard

Lodewijk Asscher in Rotterdam-West

"Voor mij is het volstrekt duidelijk. Lodewijk Asscher moet aftreden na zijn rol in de toeslagenaffaire", zegt PvdA-er Martin Honders van de afdeling Hoeksche Waard. Vanavond is een brief uitgegaan naar de leden. "Als ze instemmen, gaat-ie naar het hoofdbestuur".

Asscher bood gisteravond excuses aan voor de fouten die hij als minister van Sociale Zaken en vicepremier in het tweede kabinet Rutte heeft gemaakt. Maar volgens Honders is dat niet genoeg. "Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Hoe vervelend het ook allemaal is, zo vlak voor de verkiezingen. Maar dat maakt mij persoonlijk niks uit".

De PvdA-er uit de Hoeksche Waard vindt het 'ongehoord en vreselijk' wat de ouders uit de toeslagenaffaire is aangedaan. "En daar gaat het mij nu om. Wat mij betreft wordt Aboutaleb de nieuwe lijsttrekker."

'Stemmers zijn het met mij eens'

Honders denkt dat de helft van alle landelijke PvdA-leden het met hem eens is over het aftreden. "Maar de PvdA stemmers zijn het wel grotendeels met mij eens, als ik sociale media zo eens bekijk. Wegwezen, roepen ze".

De kritische brief waarin Honders oproept tot Asschers aftreden ligt nu bij de 150 leden van de afdeling Hoeksche Waard. Zij moeten digitaal hun stem uitbrengen.

Honders verwacht dat pas na de feestdagen iedereen heeft gestemd. Bang dat het dan misschien een beetje is afgezwakt en doodbloedt is hij niet. "Ik zit al 45 jaar bij de PvdA en heb al heel veel meegemaakt. Het is een democratische partij. Als mijn mening het nu niet haalt, dan heb ik gewoon pech. Zelf denk ik niet aan opstappen."