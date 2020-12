Neergeschoten man in Vlaardingen dient klacht in tegen de burgemeester van de stad, Bas Eenhoorn

De man werd na een dodelijke schietpartij door de politie neergeschoten, maar blijkt niets met de zaak te maken te hebben. Hij kwam in het vizier als verdachte nadat vorige week geschoten was in de Patrimoniumsdwarsstraat.

De man raakte volgens zijn advocaat levensbedreigend gewond. De politie schoot gericht op hem toen ze hem wilde aanhouden als verdachte.

De klacht is gericht tegen burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen omdat hij al een dag na de schietpartij zei dat de politie de mogelijke dader te pakken had. "De politie kent de verdachte en het slachtoffer en lijkt al een spoor te hebben, zei de burgemeester. "De politie doet onderzoek, maar dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De politie heeft een spoor en ook al de mogelijke dader verhoord."

Volgens de advocaat is Eenhoorn onzorgvuldig geweest met die uitspraak. Ook heeft de burgemeester zijn geheimhoudingsplicht geschonden door te zeggen dat het dodelijke slachtoffer en de vermeende dader elkaar kenden.

"In de media zijn al snel geruchten gepubliceerd waarin hij met naam en toenaam als schutter is genoemd", zegt zijn advocaat. "De zaak heeft voor veel beroering in de samenleving gezorgd. Een evenwichtige burgemeester dient zich zeker in dit soort gevoelige zaken terughoudend op te stellen en het politieonderzoek niet te doorkruisen, ook omdat hij geen politiewoordvoerder is."