Vaccineren start 11 januari en man dient klacht in tegen Vlaardingse burgemeester; het wek- en weerbericht van 22 december

Eerst het weer. Vandaag is het bewolkt en soms kan het nog wat druilerig zijn, veel regen wordt vandaag niet verwacht. De aanvankelijk nog (vrij) krachtige zuidwestenwind neemt in de loop van de ochtend in kracht af.

We zijn de dag met 11 tot 13 graden zeer zacht begonnen, vanmiddag is het een graad of 10. Vanavond en vannacht is het bewolkt en in de loop van de nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden en er staat weinig wind.



Wat je maandagavond misschien gemist hebt

- De GGD Rotterdam-Rijnmond start op 11 januari met vaccineren tegen corona. Op die dag moet de vaccinatielocatie ingericht en operationeel zijn. Waar de locatie precies komt, is nog niet bekend. Deze week hoopt de GGD de laatste knopen door te hakken, laat een woordvoerder weten.



- De man die vorige week door de politie werd neergeschoten na een dodelijke schietpartij waar hij mogelijk betrokken bij zou zijn geweest, heeft een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman tegen burgemeester Bas Eenhoorn van Vlaardingen. Hij verwijt hem onzorgvuldigheid en schending van de geheimhoudingsplicht. De man blijkt niets met de zaak te maken te hebben.- De gemeente Dordrecht gaat illegaal vuurwerkbezit harder aanpakken. Bij de eerste keer dat je wordt betrapt op het bezit van illegaal vuurwerk krijg je een waarschuwing. Maar bij een volgende keer wordt je woning gesloten en volgt er een boete van ruim twintig duizend euro.

Wat je vandaag kunt verwachten

- Het gloednieuwe cruiseschip Mardi Gras meert dinsdag aan in Rotterdam. Het is het eerste LNG-schip van de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival Cruise Line en heeft een achtbaan aan boord. De verwachting is dat het schip rond 13:00 uur aanmeert bij de cruiseterminal.