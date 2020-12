Raadsvragen over sluiting Kledingbank Rotterdam: 'We moeten de kwetsbaren juist nu helpen'

Het gesteggel over de sluiting van de Kledingbank Rotterdam blijft doorgaan. Leefbaar Rotterdam heeft daarom samen met het CDA raadsvragen gesteld. "Het is niet uit te leggen dat een instantie die de kwetsbaren in onze samenleving helpt met kleding juist nu wordt gesloten", aldus Leefbaar-raadslid Eshan Jami.

De Kledingbank Rotterdam helpt jaarlijks zo'n drieduizend mensen in armoede aan gratis kleding. Alleen de komende weken zouden al honderden mensen komen passen voor een kledingpakket. Dat mag nu niet meer, want vorige week kreeg de kledingbank te horen dat ze tijdens de huidige lockdown de deuren moeten sluiten.

Jami kan niet bevatten dat de kledingbank dicht moet. "Dit is niet uit te leggen. We moeten er voor zorgen dat de mensen die het nodig hebben, kleding hebben. Het is onacceptabel dat het nu op deze manier gaat."

De raadsvragen van Jami werden volgens hem breed gesteund. "Enkele partijen waren net te laat waardoor hun naam niet onder de raadsvragen staan. Deze problematiek overstijgt de partijen. Dit gaat om de meest kwetsbaren in onze samenleving, die moeten we helpen. Zeker nu, in deze koude wintermaanden."

458 mensen afgebeld

De afgelopen dagen is de kledingbank druk bezig geweest met afbellen. Pas op maandag kon de eindsom opgemaakt worden, vertelt Mary Kraat-Olman van de kledingbank. "We hebben het in de agenda geteld en tot 19 januari zijn dat 458 personen die we niet kunnen helpen. Dan heb je het over volwassenen, maar ook kinderen."



Of de kledingbank die mensen na de lockdown allemaal kan bijstaan, durft Kraat-Olman niet te zeggen. Ze vreest dat niet iedereen geholpen kan worden als er geen oplossing komt om eerder open te gaan. "Maar we moeten die mensen wel helpen. Dat zal met wachtlijsten moeten, maar die hebben we nu al."

Landelijk probleem

Ook Tjalling Vonk, raadslid namens de ChristenUnie/SGP in Rotterdam zit met de situatie in zijn maag. "Ik heb gelijk met onze wethouder, Michiel Grauss, gesproken. Hij was verbaasd dat de kledingbank dicht moest."

"Het zit vast op landelijke regelgeving", legt Vonk uit. "Het college kan die regels niet aan de kant schuiven. De burgemeester kan niet anders dan deze regels handhaven. Toen ik erachter kwam dat het landelijke regels waren, heb ik opgeschaald naar onze landelijke fractie. Ik heb ze in Den Haag gevraagd of zij er iets aan kunnen doen."

Kraat-Olman hoopt dat de gemeente toch ergens kan helpen om de kledingbank weer te openen. "Ik zou de beleidsambtenaren willen vragen om te kijken naar hoe wij het doen. Wij werken alleen op afspraak, dus niemand komt zomaar binnen. Als mensen binnen komen, moeten ze hun handen ontsmetten en een mondkapje op. Het pand is groot genoeg, waardoor het gewoon kan. Het is bij ons veiliger dan bij de supermarkt."