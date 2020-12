Rotterdamse politiechef: 'Verschuiving van traditionele misdaad op straat naar online'

Criminelen schakelen steeds vaker van de traditionele misdaad op straat over naar online misdrijven. Dat constateert de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke in zijn terugblik op 2020.

Westerbeke: "We zien al een tijdje een duidelijke daling van het aantal woninginbraken en straatroven. De zogeheten 'high impact crime'. Die trend is door Corona versterkt. Aan de andere kant neemt de fraude via internet en WhatsApp toe."

In cijfers: het aantal overvallen en inbraken daalde in 2020 tussen de 15 en 27 procent. De online misdrijven stegen met maar liefst 43 procent. "Dat zal gevolgen hebben voor de inzet van de politie. We zullen ook meer specialisten moeten binnenhalen."

Nog een stijger: het aantal drugsvangsten. In 2020 werd veertigduizend kilo in beslag genomen, opnieuw een record. De verdovende middelen hebben een straatwaarde van drie miljard euro. Volgens Westerbeke is dit ook als een succes te zien voor de opsporing. "We krijgen steeds meer zicht op de criminelen. Aan de andere kant geeft het aan dat er nog steeds heel veel drugs door dit gebied gaan."



Steekpartijen

De indruk bestaat dat het aantal schietincidenten en steekpartijen in Rotterdam en omgeving ook toeneemt. Westerbeke wil dat beeld nuanceren. "We zien al drie jaar geen stijging. Wel neemt het messenbezit bij jongeren onder de 18 jaar toe. Dat is zorgelijk. Het is goed dat we dat proberen aan te pakken door samen te werken met gemeenten en scholen en door te investeren in jeugdwerk."

Onlangs bleek uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam dat er geen directe link bestaat tussen de drillrap en geweld. Fred Westerbeke onderschrijft dat. "Het is eerder kopieergedrag, groepsdruk. Dader en slachtoffer kennen elkaar ook vaak. Al blijft die drillrap vreselijke muziek, wat er in die clips wordt gezegd en getoond."



De korpschef wil er aan het eind van 2020 toch maar eens op wijzen dat het politiewerk onder druk staat. "We zitten op het dieptepunt van de bezetting. Voeg daarbij dat er bijvoorbeeld op dit moment 134 collega's thuis zijn door corona of quarantaine. Ik ben zelf ook al mee geweest als tweede man in de wagen. Gelukkig zitten er veel politiemensen in de opleiding, zo'n achthonderd."

Het Rotterdamse korps heeft eerder de kritiek gekregen dat het te wit was. "We zijn al een tijd bezig met een groot project om diversiteit voor elkaar te krijgen. Rotterdam en omgeving vragen daar natuurlijk om. Ik kan je nu al zeggen dat de resultaten voor volgend jaar indrukwekkend zijn. We gaan een enorm groot aantal agenten met een andere achtergrond aannemen. Het wordt echt een kentering."