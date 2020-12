Nieuw cruiseschip met achtbaan aan boord meert aan in Rotterdam

Passagiers aan boord zijn er niet, al is er plek voor ruim 5.200 man. Het nieuwe cruiseschip Mardi Gras van Carnival Cruise Line is dinsdagochtend op weg naar Rotterdam voor een zogeheten 'technical call'. Het schip, met een achtbaan op het dek, wordt rond 13:00 uur verwacht aan de kade van de Cruise Terminal.

Mardi Gras is het eerste LNG-schip van Carnival Cruise Line. Het vaartuig is gebouwd in Finland en is, met een tussenstop in Rotterdam, op weg naar Port Carnaveral in Florida. Vanuit daar wordt volgend jaar gecruiset.

Het is het eerste schip met een achtbaan op zee, meldt de rederij. Het schip is 340 meter lang en heeft 19 dekken. Er is een zwembad met meerdere glijbanen en er zijn verschillende restaurants. Ook is er een driedeks hoog atrium, met even hoge ramen en LED-schermen die kunnen openen voor een spectaculair uitzicht over de oceaan of de haven.



Het cruiseschip komt naar Rotterdam om vloeibaar aardgas te bunkeren. De verwachte vertrektijd uit de Rotterdamse haven is woensdag om 17:00 uur.