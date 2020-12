Veel rookontwikkeling bij brand in Capelle aan den IJssel

In een voormalig kantoorpand aan de Roer in Capelle aan den IJssel is dinsdagochtend brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij.

Het gaat om een gebouw dat een aantal maanden geleden is omgebouwd tot appartementencomplex met 55 woningen. Er wonen voornamelijk jongeren.

Volgens de brandweer is de brand uitgebroken op de tweede verdieping, maar hangt de rook op meerdere verdiepingen. Volgens een verslaggever ter plaatse staan zo'n twintig mensen buiten, die elders worden opgevangen.

De brand is inmiddels uit. Vorige week was er in hetzelfde pand ook al een brand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide branden. De politie doet verder onderzoek.