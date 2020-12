Vanaf zondag op Rijnmond: Aardig Onderweg Award - Corona Special

De Aardig Onderweg Award bestaat 10 jaar. De prijs werd in 2010 in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die de regio Rijnmond mooier, slimmer of duurzamer maken. Omdat dit jaar alles anders is, kent het programma rond de Aardig Onderweg Award een andere insteek.

Vanaf komende zondag (27 december) zie je bij Rijnmond in vier weken vier afleveringen waarin voormalig winnaars van een Aardig Onderweg Award de helpende hand uitsteken. Ze zetten zich in voor mensen die dat op dit moment goed kunnen gebruiken. Want veel van de start-ups die deelnamen aan de Aardig Onderweg Award en beloond zijn met een aanmoedigingsbedrag dat beschikbaar is gesteld door RET zijn uitgegroeid tot goed lopende bedrijven, zoals Falafval, iKapitein, Stichting Jarige Job, Jong010, Stichting Bont en Yets Foundation.

Wie gaan ze helpen? Eenzame ouderen, werkloze eigenaren van een restaurant, overwerkte mensen in de zorg, apathische studenten die nauwelijks meer van hun bed afkomen. Voor iedereen verzinnen ze een pasklare oplossing die weer hoop biedt en hen helpt om deze moeilijke periode door te komen. En natuurlijk gaan de jonge ondernemers er vanuit dat de kijkers aangespoord worden om in hun eigen omgeving na te gaan of er mensen zijn die in deze tijd wat ondersteuning kunnen gebruiken: goed voorbeeld doet tenslotte volgen!

De Aardig Onderweg Award - Corona Special zie je de komende vier zondagen vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond met daarna ieder uur een herhaling. De uitzendingen zijn uiteraard ook online te zien.