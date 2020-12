Viroloog Van der Eijk: 'Nog te vroeg voor verlengen lockdown'

Viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC in Rotterdam sluit niet uit dat het kabinet nog strengere maatregelen zal nemen, vanwege de uitbraak van het gemuteerde coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. "De overheid is niet bang voor nog strengere maatregelen, maar die zou ik dan verwachten voor oud en nieuw en niet meer voor kerst."

Volgens Van der Eijk zit de regering bovenop de effecten van de huidige lockdown. "Als blijkt dat dit gemuteerde virus nog makkelijker verspreidt en we zien dat nog meer mensen besmet raken en de druk op de ziekenhuizen blijft, dan kan het betekenen dat de overheid zegt dat we de lockdown moeten verlengen. Maar ik denk dat het daarvoor nog te vroeg is."

"We weten van die variant in Engeland en we monitoren wat hier speelt. Als er aanwijzingen zijn dat de maatregelen zoals ze er nu zijn, niet werken, dan wordt daar zeker naar gehandeld. Ik denk dat het voor kerst nog heel vroeg is, maar ik denk dat als er aanwijzingen zijn dat het niet goed gaat, de overheid dat misschien wel doet besluiten voor oud en nieuw."

Vaccin

Aanwijzingen dat het vaccin van Pfizer, dat maandag is goedgekeurd, niet zou werken op de gemuteerde variant van het virus, zijn er niet. "Zo'n virus muteert altijd", zegt Van der Eijk. "Een vaccin wordt breed ontwikkeld. Met het maken van het vaccin weet de fabrikant dat het virus telkens een beetje verandert. Er zijn dus geen aanwijzingen dat het vaccin niet meer zou werken, maar wat wel altijd gebeurt is dat de fabrikant evalueert of het nog werkt. Het zou raar zijn als ze dat niet zouden doen."



De viroloog merkte dinsdagochtend nog dat er veel meer mensen op de weg zaten ten opzichte van de eerste coronagolf. "Er is een verschil met maart, hoe de mensen nu de lockdown naleven. We moeten het met elkaar doen, dus ook met kerst." Ze benoemt nog eens de maatregelen die nageleefd moeten worden. "We moeten mensen bewust maken, want het is echt serieus."