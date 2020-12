Drie droge zomers op rij deren dijken Rivierenland niet

De dijken in de omgeving hebben behoorlijk wat te verduren gehad met drie droge zomers op een rij, maar desondanks verkeren de dijken in de omgeving van de Albasserwaard en Gorinchem in goede conditie. Dat meldt het Waterschap Rivierenland, dat 507 kilometer aan dijken beheert.

Door de droogte ontstonden her en der in de regio de afgelopen jaren scheuren in dijken. Die vormden niet meteen een gevaar, maar waren in eerdere jaren wel aanleiding voor het uitvoeren van preventieve controles.



Dijkbewaking was het afgelopen jaar vanwege droogte niet nodig, omdat vrijwel overal het gras, dat de eerste bescherming vormt, op tijd was hersteld. Uit de nieuwe veiligheidsrapportage blijkt dan ook dat de dijken die Waterschap Rivierenland beheert, in orde zijn voor de winter.

De dijken die de afgelopen jaren sterk afweken van de veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden, worden de komende tijd versterkt. Daarvoor leende het Waterschap vorig jaar maximaal honderd miljoen euro van de Europese investeringsbank. Maar de aandachtspunten voor het komende seizoen met hoogwater zijn volgens het Waterschap beheersbaar met standaardmaatregelen.