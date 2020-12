Luisterlijn: Meer behoefte aan een luisterend oor in coronatijd

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, kunnen het hele jaar door terecht bij De Luisterlijn. Tim is vrijwilliger bij de Luisterlijn in de regio Rijnmond en merkt dat de behoefte aan contact nu hoger is dan voorheen.

De Luisterlijn is een landelijk bureau, verdeeld over 28 locaties in Nederland. De organisatie draait op ruim vijftienhonderd vrijwilligers, zoals Tim. Een gemiddelde beller? Die is er niet. Al is er wel een hoofdthema: eenzaamheid.

"Het is niet één type mens. Als je een gezellig gesprek wil, stoom wil afblazen of als je boos bent kun je bij ons terecht', vertelt Tim. "Dat zijn niet alleen maar oudere mensen, al denk je dat wel vaak als je het over eenzaamheid hebt. Maar ook onder jongere mensen die in de maatschappij staan, heerst eenzaamheid. De bellers zijn een weerspiegeling van de maatschappij."

Met de telefoontjes bieden de vrijwilligers een luisterend oor, en spreekwoordelijk slaan ze een arm om de beller heen. Maar anonimiteit is een groot goed bij de Luisterlijn , dus een fysieke arm om iemand heen slaan zal nooit gebeuren. "Ik mag en kan niet langs gaan. Daar staat nog los van of ik dat zelf zou willen", vertelt Tim.

Extreme gesprekken waarbij hij het liefst de hulpdiensten in zou schakelen, maakt hij niet vaak mee. "We komen er vaak wel uit met de beller en kunnen ze dan toch een beetje perspectief bieden, al is het maar voor een paar dagen. Dan mogen ze ons gerust nog eens bellen."

De behoefte aan contact is groter in deze tijd, merkt Tim. "Het sociale contact is door corona veel minder. Alle sportclubs zijn bijvoorbeeld dicht. Maar wij kunnen een vangnet betekenen om even wat te delen, om wat meer rust te hebben en om weer een stukje vooruit te kijken. We zijn niet alleen een fijne gesprekspartner, maar ook gewoon een medemens."