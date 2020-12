LIVE: FC Twente - Sparta (0-2), mis niets via Radio Rijnmond

In de Eredivisie staat een midweekse speelronde op het programma. Sparta komt dinsdagavond in zijn laatste wedstrijd van 2020 uit tegen FC Twente en deze wedstrijd is vanaf 20:00 uur te volgen op Radio Rijnmond of via de onderstaande liveblog.

Sparta gaat in Enschede op zoek naar sportieve revanche na de 2-3 nederlaag tegen FC Groningen. Makkelijk zal het niet worden: Twente staat momenteel zesde in de Eredivisie en heeft dit seizoen tegen zowel Ajax, PSV als Feyenoord punten gepakt. Ook zal Sparta de topscorer van de Eredivisie, Danilo (11 goals), in bedwang moeten houden.

Blessure Harroui

De Rotterdammers kunnen niet beschikken over sterkhouder Abdou Harroui. De middenvelder heeft een blessure. Ten opzichte van de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Groningen (2-3) staat ook Bryan Smeets niet in de basis. Harroui en Smeets worden vervangen door Wouter Burger en Mario Engels.

Het verslag vanuit de Grolsch Veste komt van Sinclair Bischop en begint met de voorbeschouwing in Radio Rijnmond Sport om 20:00 uur. De wedstrijd zelf begint om 21:00 uur.

Vorig seizoen verloor Sparta in Enschede met 2-0 door doelpunten van Peet Bijen en Noa Lang. De laatste keer dat de ploeg uit Spangen überhaupt punten wist te pakken bij FC Twente was in 2008, dankzij goals van Yuri Rose en Charles Dissels.

Opstelling Sparta

Okoye, Abels, Vriends, Heylen, Pinto, Mijnans (54' Fortes), Burger (82' Smeets), Auassar, Engels (70' Kharchouch), D. Duarte, Thy (82' Beugelsdijk).

Scoreverloop

45+1 0-1 Mario Engels

67' 0-2 Deroy Duarte

Kijk hier naar de voorbeschouwing op dit duel met verdediger Bart Vriends. Tekst loopt door onder de video.

Kijk hier naar de voorbeschouwing op dit duel met trainer Henk Fraser.