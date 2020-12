Sparta sluit 2020 uitstekend af met zege bij FC Twente

Sparta heeft in de laatste wedstrijd van 2020 uitstekende zaken gedaan in de eredivisie. De Rotterdammers wonnen dinsdagavond met 0-2 bij FC Twente. Mario Engels en Deroy Duarte scoorden.

Engels had na ruim vijf minuten spelen de score al moeten openen. Lennart Thy legde de bal uitstekend breed en Drommel voorkwam de treffer. In het vervolg van de eerste helft was Sparta iets beter dan Twente. Grote kansen bleven aan beide kanten uit. Het gevaarlijke aanvalstrio Cerny-Danilo-Menig van de thuisploeg werd maar niet echt in stelling gebracht.

In de blessuretijd kwam Sparta op voorsprong. Een vrije trap van Sven Mijnans kwam via het lichaam van één van de Tukkers voor de voeten van Engels voor een niet te missen kans.

Zo klonk de 0-1 van Mario Engels live op Radio Rijnmond. Het verslag gaat verder onder de video.

Na de rust drong FC Twente wel aan, maar de echte honderd procent kansen bleven uit. In minuut 67 gooide Duarte het duel op schot met een fraai schot van buiten het zestienmetergebied. Na deze goals hing een derde Rotterdamse treffer eerder in de lucht dan een Twentse aansluitingstreffer. Invaller Reda Kharchouch scoorde vanuit buitenspelpositie en miste iets later een enorme kans.

Nadat twee vrije trappen van Twente niets opleverde, was de grootste kans op de aansluitingstreffer voor oud-Spartaan Halil Dervisoglu. De invaller nam de bal goed uit de lucht, maar miste het doel net.

Zo klonk de 0-2 van Deroy Duarte live op Radio Rijnmond. Het verslag gaat verder onder de video.

Sparta speelde zonder sterkhouder Abdou Harroui. De middenvelder raakte deze week geblesseerd. Door de overwinning van Sparta staat het weer in het linker rijtje van de eredivisie met 18 punten uit 14 wedstrijden.

Opstelling Sparta

Okoye, Abels, Vriends, Heylen, Pinto, Mijnans (54' Fortes), Burger (82' Smeets), Auassar, Engels (70' Kharchouch), D. Duarte, Thy (82' Beugelsdijk).

Scoreverloop

45+1 0-1 Mario Engels

67' 0-2 Deroy Duarte