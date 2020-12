Ziekenhuizen staken planbare ziekenhuiszorg vanwege coronadruk

Alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in de regio wordt gestaakt om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg, laten weten aan het Ministerie van Medische Zorg.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt Van Ark. "Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald."

Spoedzorg (binnen 24 uur), semi-spoed (binnen een week) en planbare urgente zorg binnen een maand zoals zorg voor patiënten die de afgelopen weken hun afspraak eigenlijk niet hadden mogen missen en verdenkingen op oncologie waarvoor onderzoek nodig is, gaan door. Maar planbare semi-urgente zorg tussen één en drie maanden en electieve zorg na drie maanden niet.

Druk loopt op

Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk in de zorg op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim. En de piek komt naar verwachting in januari.

Verder worden voorbereidingen getroffen om het aantal IC-bedden op te schalen naar 1450. Normaal zijn dat er 1150. Ook worden er weer patiënten verplaatst naar Duitsland.

Ernst Kuipers zei maandag op Radio Rijnmond dat half oktober een geleidelijke daling werd gezien qua ziekenhuisopnames, maar dat daar sinds begin november een knik in zit.

"Het leek erop dat we op 31 december van dit jaar zo'n duizend patiënten zouden hebben in de Nederlandse ziekenhuizen, maar daar zit nu een knik in. Er worden 2000 tot 2500 patiënten verwacht; misschien nog wel meer. Dat is echt een groot verschil."



Ook waarschuwde hij voor de gevolgen van de nieuwe instroom van covid-patiënten. "Dat vraagt om meer inzet van personeel tussen kerst en oud & nieuw. Dat vraagt ook om ondersteuning van ic-personeel vanuit andere afdelingen en afsluiting van overige zorg."