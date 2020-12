Het Rijnmond Sport Jaaroverzicht 2020 met Juul Franssen en Soufiane Touzani

Het was een sportjaar dat vooral herinnerd zal worden als het jaar waarin niks hetzelfde was, ook niet in de regionale sportwereld. Mede daarom worden dit jaar de Rotterdam Sport Awards niet uitgereikt. In plaats daarvan blikken we bij Rijnmond dinsdagmiddag om 17.20 uur in een speciale TV-uitzending terug op het afgelopen sportjaar in het Rijnmond Sport Jaaroverzicht.

In samenwerking met Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam blikken we terug op de sport die in 2020 wel plaatsvond. Presentator Bart Nolles kijkt terug met verschillende gasten waaronder top-judoka Juul Franssen en freestyle-voetballer Soufiane Touzani. "Toch heb ik het wel als iets positiefs proberen te ervaren", begint judoka Franssen. "Even tijd om aan jezelf te werken en te reflecteren. Daarnaast kon ik vanaf juni weer volledig trainen en mogen we nu ook al een hele tijd volledig judo'en, dus dat scheelt ook."

Anders Sporten

Vanwege corona werd er ook veel anders gesport. Zo nam het e-sporten een extra vlucht en werden er ook meerdere evenementen rondom dit 'digitale bewegen' georganiseerd. Ook de gemeente besteedde hier extra aandacht in de vorm van de Summer of E-Sports. "Het heeft zowel in het beeld dat men van e-sporten heeft als in het verbinden een gigantische rol gehad tijdens deze crisis", legt Nolan Noordzij uit, die vanuit House of Esports digitaal sporten promoot in Rotterdam.

Daarnaast is er in het jaaroverzicht ook aandacht voor de amateurverenigingen die een harde klap kregen door de crisis en praat ook freestyle-voetballer Soufiane Touzani over hoe hij met al zijn initiatieven, van zijn YouTube-kanaal tot maatschappelijke evenementen, om is gegaan tijdens de coronacrisis.