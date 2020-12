Het Rijnmond Sport Jaaroverzicht met Juul Franssen en Soufiane Touzani

Het was een sportjaar dat vooral herinnerd zal worden als het jaar waarin niks hetzelfde was, ook niet in de regionale sportwereld. Mede daarom worden dit jaar de Rotterdam Sport Awards niet uitgereikt. In plaats daarvan blikken we bij Rijnmond dinsdagmiddag om 17.20 uur in een speciale TV-uitzending terug op het afgelopen sportjaar in het Rijnmond Sport Jaaroverzicht.