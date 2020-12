Ziekenhuizen: afspraak gaat door, tenzij je ander bericht krijgt van ons

Het Landelijke Netwerk Acute Zorg heeft dinsdagmiddag laten weten dat alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk in de zorg op.



Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zegt dat iedereen die niets hoort van het ziekenhuis gewoon kan blijven komen. "We schrappen vijf operaties, waarbij patiënten ook nog een bed bezet zouden houden. Dat is het voorlopig. Volgende week, na Kerstmis, beoordelen we de situatie opnieuw", meldt een woordvoerder.

Het Erasmus MC is verrast door het bericht van het Landelijke Netwerk Acute Zorg. Een woordvoerder zegt dat urgente zorg, die binnen zes weken gepland staat, gewoon doorgaat. "Denk aan dagbehandelingen en afspraken op poliklinieken. Ook operaties gaan door, zoals bijvoorbeeld hartoperaties en transplantaties."

Het Erasmus MC roept op om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis om te vragen of een afspraak doorgaat. "Die gaat door, tenzij u daarover bericht krijgt van ons." De telefoon staat daar vooralsnog niet roodgloeiend.

Bij de ziekenhuizen Franciscus Gasthuis en Vlietland is dat wel het geval. Zij worden platgebeld door patiënten. Ze vragen de mensen vooral te wachten tot het ziekenhuis wellicht contact opneemt. "Het is goed dat het signaal wordt afgegeven, maar we moeten ook oppassen dat het geen paniekvoetbal wordt", zegt een woordvoerder. "Wij hadden de planbare zorg al deels afgeschaald. Daarnaast zijn er niet veel mensen die rond de feestdagen in een ziekenhuis willen liggen. We hadden dus al een kleiner programma."

In het Maasstad Ziekenhuis was de zorg al voor 35 procent afgeschaald. Dat ging dan bijvoorbeeld om planbare operaties.