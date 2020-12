Vier jaar cel voor politieagent die informatie doorspeelde aan criminelen

De 45-jarige motoragent uit Vianen, die twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen doorgaf aan criminelen, is veroordeeld tot vier jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten.

Naast vier jaar celstraf moet de man het bedrag van 30.000 euro die hij met zijn hand- en spandiensten verdiende, terugbetalen. De straf is conform de eis van justitie.

De man, Orm K., werd op 17 mei 2020 aangehouden. In zijn kluisje lagen vertrouwelijke documenten die niets te maken hadden met zijn werk. Later vond de rijksrecherche in zijn huis een extra beveiligde telefoon waarmee criminelen met elkaar communiceren. Hij heeft de meeste verdenkingen toegegeven.

Hij verkocht ook zijn politiekleding. Naast de celstraf mag hij negen jaar niet meer werken als politieagent. K. kwam in 2018 in aanraking met een informatiemakelaar voor criminelen die hem geld beloofde in ruil voor vertrouwelijke informatie.

PGB-telefoon

De werkwijze was iedere keer hetzelfde, zegt de rechtbank. K. kreeg via een pgp-telefoon de verzoeken om informatie binnen. Nadat hij die had opgezocht, gaf hij deze door via de pgp-telefoon, of overhandigde de dossiers op een parkeerplaats aan criminelen. Afhankelijk van het soort verzoek ontving hij geld, zoals 100 euro voor een kenteken en 500 euro voor een volledig dossier. Hij zou er in totaal 30 duizend euro mee hebben verdiend.

K. zocht ook informatie op uit het politieonderzoek tegen de later geliquideerde Rotterdammer Ibrahim Azaim. Die werd op een avond op de Bergselaan in Rotterdam-Noord doodgeschoten, vlak voor de deur van VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans.

Verder zou hij informatie hebben opgevraagd over drugshandelaar Roger P., alias Piet Costa. Costa is een bekende naam in het criminele milieu en wordt verdacht van de smokkel van duizenden kilo's cocaïne. Piet Costa zit op dit moment ook vast voor betrokkenheid bij de martelcontainers in Wouwse Plantage.K. verklaarde spijt te hebben van zijn daden. Uit onderzoek blijkt dat hij boos was op zijn werkgever over eerdere gebeurtenissen en op deze wijze wraak wilde nemen. Daarnaast zouden trauma's uit het verleden een rol hebben gespeeld.