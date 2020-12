Strijd tegen hostel in centrum Rotterdam duurt voort na aangepaste vergunning

De vergunning voor een groot hostel in de Eendrachtsstraat in het centrum van Rotterdam kwam in oktober als een schok binnen bij de omwonenden. Een pand in de straat zou worden omgebouwd tot hostel en moest een stuk hoger en dieper worden, waardoor het gebouw veel dag- en zonlicht wegneemt. Inmiddels heeft de uitbater van het hostel de vergunning ingeleverd, maar de strijd is nog niet gestreden.

Rob Grauwmeijer woont in de Eendrachtsstraat, pal naast het pand dat zou worden omgetoverd tot groot hostel. Hij maakte, samen met buurtbewoners, bezwaar en stapte naar de rechter. Die besliste dat er onduidelijkheid was over het bestemmingsplan en wilde de hoorzitting met de gemeente afwachten.

Die hoorzitting is er nooit gekomen. De exploitant heeft kort geleden zijn verkregen vergunning ingeleverd. Maar de blijdschap in de buurt was van korte duur. Een dag later vroeg hij een nieuwe vergunning aan.

In het nieuwe plan komt een etage en een zolder bovenop het huidige pand. Daarmee wordt het één etage hoger dan het blok panden aan de linkerkant, alleen de zolder met schuine randen steekt erbovenuit. Het nieuwe plan is volgens de exploitant binnenkort in te zien bij de gemeente Rotterdam.

Omdat de exploitant zijn bovenste verdieping 'zolder' heeft genoemd, moet het in een voorgeschreven hoek schuin aflopen. In eerste instantie liet de exploitant de hoeken te recht aflopen, dat moest hij van de rechter herzien. Maar de bewoners zijn nog steeds niet blij met de bouwhoogte. Ook de te voorziene drukte in de straat rond het gebouw is een zorg.

In het nieuwe jaar zet Grauwmeijer de strijd door, misschien nog wel verder dan tot nu toe: "We hebben een voordeel: dat we nu veel beter georganiseerd zijn. Dat zal zeker gemerkt gaan worden door de gemeente."

De welstandscommissie heeft het vorige plan twee keer afgewezen. De derde keer is het goedgekeurd, maar nu moet ook de welstandscommissie zich opnieuw over het nieuwe plan buigen.

En zo maken alle partijen zich op voor de beoordeling van de nieuwe vergunning en de klachtenprocedure van de omwonenden.