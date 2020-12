Rotterdammer (26) opgepakt voor ontucht op de Iqra weekendschool

De politie verdenkt een 26-jarige Rotterdammer van ontucht met een minderjarige jongen op de Iqra weekendschool in Rotterdam-Feijenoord. De man is vrijdag aangehouden door de politie.

De politie ontving begin 2020 signalen van seksueel misbruik op de weekendschool aan de Nassauhaven. Hoewel daar geen aangiftes van zijn gedaan, is de politie vanwege de ernst van de zaak toch een onderzoek gestart. Dat zorgde er vrijdag voor dat de verdachte Rotterdammer kon worden opgepakt.

De verdachte was oprichter en leidinggevende op de school. Eerder dit jaar verbleef hij in Turkije. Volgens de man was hij niet gevlucht vanwege de verhalen over misstanden op de school.

De Rotterdammer is dinsdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de verdachte veertien dagen langer vast zit.