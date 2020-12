Vuurwerk nog niet massaal ingeleverd in Rotterdam

Het viel nog wat tegen. De opkomst bij de eerste dag dat je vuurwerk kon inleveren in Rotterdam. Na enkele uren lag er zo'n 40 kilo in het busje, veilig verpakt en klaar voor vernietiging. Toch is loco-burgemeester Bert Wijbenga blij met de eerste buit.

Rotterdam stelt inwoners in staat om legaal maar ook illegaal vuurwerk in te leveren zonder sanctie. Er is wel een maximum van 25 kilo per persoon om te voorkomen dat handelaren hun onverkochte knalwerk komen langs brengen. De driedaagse actie startte dinsdagochtend op het parkeerterrein van voetbalvereniging Spartaan '20 en zal donderdagmiddag ook op die plek worden afgesloten.

Ondanks het geringe aantal Rotterdammers dat iets kwam inleveren is de actie sowieso een succes, zegt loco-burgemeester Wijbenga. "We geven goed aan dat vuurwerk niet mag, de politie spoort iedere dag nog illegaal vuurwerk op in grote hoeveelheden, de mensen die het echt goed bedoelen en verstandig zijn die leveren het nu in, die hebben deze kans, dus de actie is daarmee sowieso al geslaagd. Anderen kunnen in de kraag worden gevat dus doe het niet."

Noodseinen

Op de natte parkeerplaats aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid was meer pers dan bezoekers met vuurwerk. Ook was niet iedereen gediend van de media aandacht. De drie uur durende operatie leverde een kleine 40 kilo op. Het spul zal worden vernietigd, zegt Johan van der Lee van de Rotterdamse politie. "Er kwam zelfs een schipper die wat noodseinen had en er al jaren mee leurde. Ook dat kan gewoon worden ingeleverd hier hoor", zegt de vuurwerkspecialist van het korps. "Zulke acties volgens ook nog in Ridderkerk, Barendrecht en Dordrecht binnenkort", zegt Van der Lee.

Maurice is de eerste en bijna enige die wat in komt leveren op de tweede locatie van de dag: P2 bij Diergaarde Blijdorp. "Ik had nog wat Cobra's liggen maar wilde er van af. Dat kan zonder boete op deze manier dus weg ermee", lacht hij achter zijn mondkapje met apentoet. "Nee, ik ben niet ingehuurd door de gemeente om wat in te leveren voor het plaatje", lacht de Rotterdammer die na het inleveren weer met de auto vertrekt.

Woensdag kan vanaf 9:00 uur vuurwerk worden ingeleverd aan de Middenbaan in Hoogvliet en vanaf 13:00 uur op de P & R Prins Alexander. Donderdag wordt de actie afgesloten op parkeerplaats P1 van Diergaarde Blijdorp vanaf 9:00 uur en vanaf 13:00 uur op startlocatie Spartaan '20 aan de Oldegaarde. Ondanks een schamele eerste dag rekent Wijbenga op enkele honderden kilo's vuurwerk na afloop van de inleveractie.