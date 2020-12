Burgemeester Aboutaleb legt tijdelijk taken neer na operatie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb legt tijdelijk zijn werkzaamheden neer vanwege ziekte. Dinsdag is hij geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum vanwege een aandoening aan zijn schildklier. De burgervader voelt zich naar omstandigheden goed.

Locoburgemeester Bert Wijbenga neemt de komende periode zijn taken waar in Rotterdam. De burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, is zijn plaatsvervanger als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De verwachting is dat Aboutaleb half januari weer aan het werk gaat.

"Maakt u zich om mij geen zorgen, maar geniet van de feestdagen. Ik wens u een fijne kerst en een gezellige jaarwisseling toe, ik zie u graag gezond en wel in het nieuwe jaar", laat burgemeester Aboutaleb weten via een bericht aan alle Rotterdammers.

De burgemeester moest eerder dit jaar al een tijd vanuit huis werken nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Daarvan leek hij goed hersteld te zijn.