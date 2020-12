Duizenden vrachtwagens mogen Verenigd Koninkrijk nog steeds niet verlaten

Na het bericht over de mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn de grenzen tussen dat land en het Europese vasteland gesloten.

Volgens Van Pagee staan tussen de 1.500 en 2.000 vrachtwagens stil in Kent, bij Dover. "Het is onzeker of en wanneer die door mogen reizen en naar Nederland kunnen komen."

Frankrijk besloot maandag om na het personenvervoer ook het transport van goederen uit het Verenigd Koninkrijk stil te leggen. "De twee landen zijn met elkaar in gesprek en de deadline voor de sluiting is vanavond. Dan is het 48 uur geleden dat de kanaaltunnel dichtging en de ferry's niet meer werden ingezet om de vrachtwagens naar Frankrijk te vervoeren."

Dat betekent grote onzekerheid voor ondernemers en de chauffeurs, zegt Van Pagee. "Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Stilstaande vrachtwagens kosten geld. De planners zitten met de handen in het haar, omdat ze een x aantal vrachtwagens missen."

TLN zet zich in om de vrachtwagenchauffeurs en ondernemers zo snel mogelijk van informatie te kunnen voorzien. "En we doen richting Den Haag en de EU alles om de chauffeurs snel onze kant op te krijgen."

Een klein lichtpuntje is dat het vervoer naar het Verenigd Koninkrijk wel gewoon door kan gaan. "Maar dat verandert niets aan de situatie van de chauffeurs die daar nu vastzitten", zegt Van Pagee.

Is deze situatie een voorproefje van wat TLN te wachten staat als de Brexit een feit is? "Dat hopen we natuurlijk niet. Laten we ervan uitgaan dat de grenzen dan niet sluiten zoals dat nu het geval is. Er zullen douane-formaliteiten komen. Deal or no deal."