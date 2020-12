Rotterdammer (25) aangehouden voor aanzetten tot bedreiging tv-presentatrice Fidan Ekiz

Een 25-jarige Rotterdammer is door de politie aangehouden vanwege het aanzetten tot bedreiging van tv-presentatrice Fidan Ekiz.

De presentatrice zou een aantal ernstige bedreigingen hebben ontvangen via sociale media na de uitspraak: "Vreemd dat we in Nederland wel de straat op gaan om te demonstreren tegen de dood van George Floyd, maar niet voor Samuel Paty."

De politie startte een onderzoek na de bedreigingen en kwam daarbij een veertienjarige jongen op het spoor die Ekiz bedreigde onder een post op Instagram. De politie is samen met zijn ouders in gesprek gegaan met de jongen die vervolgens zijn spijt betuigde in een excuusmail aan de presentatrice. De jongen wordt niet verder vervolgd.

De 25-jarige eigenaar van het Instagramaccount is wel aangehouden op verdenking van het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. De man heeft zijn excuses aangeboden en gezegd een rectificatie te plaatsen op sociale media. Ook wil hij met de presentatrice in gesprek.