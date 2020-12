'Vooral laaggeletterde migranten missen de juiste informatie over het coronavaccin'

Bij veel migrantengroepen gaan "indianenverhalen" rond over het vaccin tegen het coronavirus, zegt Zeki Baran, voorzitter van Inspraakorgaan Turken. Volgens Mohamed Saidi, coördinator Marokkaanse Ouderen Bond in Rijnmond, geldt dat ook voor de Marokkaanse gemeenschap.

Ook veel Turken zijn blij dat er een vaccin komt, vertelt Baran, maar dat neemt niet weg dat er ook verhalen rondgaan over allerlei bijwerkingen. "Daarom wil ik via deze weg mijn achterban laten weten dat ik heel blij ben dat er een vaccin komt."

"Vooral laaggeletterden missen de juiste informatie om een goed beeld te krijgen van het vaccin," zegt hij. "Op de sociale media vertellen mensen allerlei verhalen dat je allerlei 'dingen' kunt krijgen als je een vaccin neemt", vult Saidi aan." Daar moet de overheid volgens hem iets aan doen. "Er moet meer duidelijkheid komen over het vaccin en de overheid is verantwoordelijk om die groepen te bereiken. Er gaan meer geruchten rond dan juiste informatie. De verhouding klopt niet."



Daarom is Baran bereid om zich te laten vaccineren waar mensen uit zijn achterban bij zijn. "Ik wil laten zien dat zo'n vaccin veilig is en dat iedereen zich moet laten vaccineren. Daarnaast probeer ik alle informatie die ik heb, beschikbaar te stellen aan mijn achterban."

Saidi is minder enthousiast over de methode om zich in het bijzijn van anderen te laten inenten. "Dat is iets persoonlijks en daar komt bij dat ikzelf ook weinig weet over het vaccin. Hoe kan ik dan mijn achterban de juiste informatie geven en ze oproepen om zich te laten vaccineren?"