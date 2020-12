Héél véél marsepein voor de thuiszorg: 'bedankt dat u iedereen helpt. U bent een heel goed mens'

Twee hartjes stansen, op elkaar plakken, kaartje erbij en mooi inpakken. En opnieuw. En nog eens. Een groep leerlingen, vrijwilligers en restaurantmedewerkers uit Dordrecht is het gelukt. Hun eerbetoon aan de thuiszorg, gemaakt uit vierhonderd kilo marsepein is op tijd klaar.

Ja, er waren momenten dat Alex Verburg van café-restaurant Post geen hartje meer kon zien, lacht hij. "Het is goed dat we nu met volle kracht aan onze afhaalmaaltijden voor kerst kunnen gaan werken. Maar het resultaat is fantastisch. Ik had dit niet willen missen."

'Het was groot'

De stapel in Post is indrukwekkend. Een muur aan feestelijke doosjes met een rood-wit hartje van marsepein. De handgeschreven briefjes van Dordtse scholieren maken het af: 'Dankje voor de hand die je toestak. Dankje voor de zorg die je bood. Dankje voor de woorden die je sprak. Het was groot. Xxx'

Een lading van vierhonderd kilo van het zoete spul kwam via via terecht bij Suzan de Groot van de stichting Geef het Dordt, die een groep maatschappelijk betrokken ondernemers inschakelde. Haar doel was duidelijk: een eerbetoon aan de soms vergeten medewerkers van de thuiszorg.



Dinsdagochtend werd een bestelbus nokvol geladen om een lading hartjes te bezorgen bij thuiszorginstellingen in de hele regio tot aan Gorinchem toe. De eerste halte is locatie Het Polderwiel van Stichting het Spectrum. Daar wachten medewerkers Bianca Pipping en Yvonne van der Stel.

"Kijk eens dames", zegt Suzan. "650 hartjes." Alex leest nog een briefje voor geschreven in kinderhandschrift. "Beste zorgverlener, bedankt dat u iedereen helpt. U bent speciaal en een heel goed mens."

"Dat is toch fantastisch", reageert Bianca Pipping. "Het is hartverwarmend, echt super. We gaan ze met liefde uitdelen aan al onze collega's."

'Beetje vergeten'

Ook Yvonne van der Stel is blij met het eerbetoon van marsepein. "Aan het begin van de coronacrisis werd de thuiszorg en de verpleeghuizen een beetje vergeten. Denk aan de mondkapjes die er niet waren. De ziekenhuizen werden wel vaak vernoemd. Uiteindelijk is dat op gaan leven en zijn de thuiszorgmedewerkers ook vol lof behandeld."

En dan is het moment om het eerste van de 4.000 hartjes aan te breken. Yvonne neemt een hap, kauwt even en komt dan met haar oordeel: "Smaakt prima. Dankjewel!"