'Grote piek ziekenhuisopnamen coronapatiënten eerste twee weken van januari'

"Wij waren verrast over de brief van de minister van medische zorg waarin ze schrijft dat ziekenhuizen de reguliere zorg verder afschalen." Dat zegt Niels Honig, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis en Vlietland.

De inhoud was voor Honig niet verrassend. De reguliere zorg wordt al een tijdje afgeschaald om de coronapatiënten op te kunnen vangen. "Zorg kun je verdelen in vier of vijf categorieën", legt Honig uit. "Categorie één gaat over de meest complexe zorg. In de hogere categorieën heb je minder complexe zorg die enigszins planbaar is en niet noodzakelijk om nu te behandelen. Dus uitstellen van de zorg betekent geen achteruitgang van de situatie van een patiënt."

"Voor patiënten is het erg vervelend, maar de cijfers lopen op en dan moeten we de zorg afschalen." Volgens Honig hebben we de piek qua aantal corona-patiënten in ziekenhuizen niet bereikt. "Dat gebeurt in de eerste twee weken van januari. De komende periode gaan we de reguliere zorg verder afschalen om coronapatiënten op te vangen."

Het probleem is niet zozeer een tekort aan het aantal bedden, maar een tekort aan personeel. "We gunnen onze collega's hun welverdiende vakantie, maar de druk is erg hoog en dus moeten we iedereen maximaal inzetten. Het ziekteverzuim onder het personeel is ook hoog, omdat ook zij besmet raken met het virus. Daarom hebben we iedereen, ook tijdens de feestdagen, nodig."